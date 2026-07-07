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Al-Jinn
16
72:16
وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا ١٦
وَأَلَّوِ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَـٰهُم مَّآءً غَدَقًۭا ١٦
وَأَلَّوِ
ٱسۡتَقَٰمُواْ
عَلَى
ٱلطَّرِيقَةِ
لَأَسۡقَيۡنَٰهُم
مَّآءً
غَدَقٗا
١٦
假如他们遵循正道，我必赏赐他们的丰富的雨水，
经注
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反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafseer Jalalayn
قال تعالى في كفار مكة ﴿وَأَ﴾ن مُخَفَّفَة مِنْ الثَّقِيلَة وَاسْمهَا مَحْذُوف أَيْ وَأَنَّهُمْ وَهُوَ مَعْطُوف عَلَى «أَنَّهُ ٱسۡتَمَعَ» ﴿لَّوِ ٱسۡتَقَـٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِیقَةِ﴾ أَيْ طَرِيقَة الْإِسْلَام ﴿لَأَسۡقَیۡنَـٰهُم مَّاۤءً غَدَقࣰا ١٦﴾ كثيرا من السماء وذلك بعد ما رُفِعَ الْمَطَر عَنْهُمْ سَبْع سِنِينَ