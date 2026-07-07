登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Jinn
10
72:10
وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا ١٠
وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًۭا ١٠
وَأَنَّا
لَا
نَدۡرِيٓ
أَشَرٌّ
أُرِيدَ
بِمَن
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
أَمۡ
أَرَادَ
بِهِمۡ
رَبُّهُمۡ
رَشَدٗا
١٠
我们不知道，究竟是大地上的万物将遭患难呢？还是他们的主欲引他们於正道呢？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Al-Baghawi
ثم قالوا:
"وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض"
، برمي الشهب،
"أم أراد بهم ربهم رشداً"
.