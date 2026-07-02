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Al-Ma'idah
98
5:98
اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ٩٨
ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٩٨
ٱعۡلَمُوٓاْ
أَنَّ
ٱللَّهَ
شَدِيدُ
ٱلۡعِقَابِ
وَأَنَّ
ٱللَّهَ
غَفُورٞ
رَّحِيمٞ
٩٨
你们应当知道真主的刑罚是严厉的，真主是至赦的，是至慈的。
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基拉特
圣训
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿ٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ﴾ لِأَعْدَائِهِ ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ﴾ لِأَوْلِيَائِهِ ﴿رَّحِیمࣱ ٩٨﴾ بِهِمْ