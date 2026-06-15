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Al-Ma'idah
77
5:77
قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ٧٧
قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍۢ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًۭا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ٧٧
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你说：信奉天经的人呀! 你们对于自己的宗教，不要无理的过分。有一伙人，以前曾自己迷误，并使许多人迷误，而且背离正道，你们不要顺从他们的私欲。
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基拉特
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний приказал Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, сказать людям Писания: «Не излишествуйте в религии, не преступайте границы дозволенного и не меняйте истину на ложь. Не возвеличивайте Мессию и старейшин, к мнению которых вы прислушиваетесь. Не потворствуйте желаниям тех, кто сбился с пути и повел за собой многих других, обратив их в свою религию. Эти люди заблуждаются сами и вводят в заблуждение окружающих. Они - проповедники заблуждения, и люди должны остерегаться их, их губительных желаний и порочных воззрений».