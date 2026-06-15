登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
77
5:77
قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ٧٧
قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍۢ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًۭا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ٧٧
ﳏ
ﳐ
ﳑ
ﳒ
ﳓ
ﳔ
ﳕ
ﳖ
ﳗ
ﳘ
ﳙ
ﳚ
ﳛ
ﳜ
ﳝ
ﳞ
ﳟ
ﳠ
ﳡ
ﳢ
ﳣ
ﳤ
ﳥ
ﳦ
你说：信奉天经的人呀! 你们对于自己的宗教，不要无理的过分。有一伙人，以前曾自己迷误，并使许多人迷误，而且背离正道，你们不要顺从他们的私欲。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بفهرمه: ئهی ئههلی كتاب ئهی گاورو جوولهكه زیادڕهوی مهكهن له دینهكهتاندا جگه له حهق، بهتایبهتی گاورهكان مهڵێن: عیسا- صلى الله عليه وسلم - خوایه یان كوڕی خوایه [
وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا
] وه شوێنی ههواو ئارهزووی كهسانێك مهكهون كه پێشتر گومڕابوون له پێشینهكانی خۆیان له جوولهكهو گاور وه خهڵكێكی زۆریشیان گومڕا كرد [
وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (٧٧)
] وه گومڕابوون و له ڕێگای ڕاست لایاندا پێش هاتنی پێغهمبهر- صلى الله عليه وسلم -.