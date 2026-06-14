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Al-Ma'idah
71
5:71
وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون ٧١
وَحَسِبُوٓا۟ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌۭ فَعَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ كَثِيرٌۭ مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧١
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他们猜想没有祸害，故他们变成瞎的、聋的。嗣后，真主赦宥了他们。嗣后，他们中许多人又变成了瞎的、聋的。真主是明察他们的行为的。
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基拉特
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العربية
Al-Sa'di
Они полагали, что ослушание и неверие не повлекут за собой наказания и возмездия, и поэтому они продолжали совершать свои порочные грехи. В результате они стали слепы и глухи к истине, но Аллах предоставил им отсрочку, позволил им покаяться и принял их покаяния. Однако они недолго были верны своему покаянию: многие из них вернулись к своим отвратительным злодеяниям и вновь стали слепы и глухи, и лишь некоторые из них остались верны покаянию и не отреклись от религии. Аллах видел все, что они совершали, и каждый из них непременно получит воздаяние за совершенные поступки: добром - за добро и злом - за зло.