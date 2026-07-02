登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
104
5:104
واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباوهم لا يعلمون شييا ولا يهتدون ١٠٤
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا۟ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْـًۭٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠٤
وَإِذَا
قِيلَ
لَهُمۡ
تَعَالَوۡاْ
إِلَىٰ
مَآ
أَنزَلَ
ٱللَّهُ
وَإِلَى
ٱلرَّسُولِ
قَالُواْ
حَسۡبُنَا
مَا
وَجَدۡنَا
عَلَيۡهِ
ءَابَآءَنَآۚ
أَوَلَوۡ
كَانَ
ءَابَآؤُهُمۡ
لَا
يَعۡلَمُونَ
شَيۡـٔٗا
وَلَا
يَهۡتَدُونَ
١٠٤
有人对他们说：你们来遵守真主所降示的经典吧。来服从使者吧! 他们就说：能满足我们的，是我们的祖先的宗教。即使他们的祖先无知无识，不循正道，（他们仍要遵守）他们的宗教吗﹖
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
] وه كاتێك بانگیان بكهیت بڵێی: وهرن بۆ لای ئهو قورئانه پیرۆزهی كه خوای گهوره دایبهزاندووه وه وهرن بۆ لای پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - [
قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
] ئهیانووت: ئێمه ئهوهی كه باوك و باپیرانی خۆمان لهسهری بینیوه ئهوهمان بهسهو ئیمان به قورئان و به پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - ناهێنین و دینی باوك و باپیرانمان بهسه [
أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٠٤)
] ئایا نازانن كه باوك و باپیرانی ئهوان زانیاریان بههیچ شتێك نهبووه وه لهسهر هیدایهت و ڕێگای ڕاست نهبوونه بهڵكو لهسهر نهزانی و شهریك دانان بوونه بۆ خوای گهوره ئیتر چۆن ئهبێت شوێنیان بكهون، (ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر حهرامێتى لاسایی كردنهوهو چاولێكردنى كوێرانهى بێ بهڵگه، بهڵكو مرۆڤـ دهبێت شوێنى بهڵگه بكهوێت).