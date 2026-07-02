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Al-Ma'idah
101
5:101
يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسوكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم ١٠١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌۭ ١٠١
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
لَا
تَسۡـَٔلُواْ
عَنۡ
أَشۡيَآءَ
إِن
تُبۡدَ
لَكُمۡ
تَسُؤۡكُمۡ
وَإِن
تَسۡـَٔلُواْ
عَنۡهَا
حِينَ
يُنَزَّلُ
ٱلۡقُرۡءَانُ
تُبۡدَ
لَكُمۡ
عَفَا
ٱللَّهُ
عَنۡهَاۗ
وَٱللَّهُ
غَفُورٌ
حَلِيمٞ
١٠١
信道的人们啊! 你们不要询问若干事物；那些事物，若为你们而被显示，会使你们烦恼。当《古兰经》正在逐渐降示的时候，如果你们询问，那末，那些事物会为你们而被显示。真主已恕饶以往的询问。真主是至赦的，是至容的。
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基拉特
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Al-Sa'di
Аллах запретил Своим верующим рабам спрашивать о том, что доставит им огорчение и беспокойство, если станет им известно. Это относилось к некоторым из сподвижников, которые расспрашивали посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, об их родителях и их месте в Райских садах или Преисподней, несмотря на то, что знание этого могло не принести им ничего хорошего. Это также относилось к вопросам о невероятных событиях или о том, что могло повлечь за собой ниспослание обременительных предписаний и даже поставить мусульман в затруднительное положение, или же к совершенно бесполезным вопросам. Аллах запретил интересоваться об этом. Что же касается вопросов, которые не могут повлечь за собой такие нежелательные последствия, то мусульманам было приказано задавать их, поскольку Всевышний сказал: «Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания» (16:43). Аллах сообщил, что если сподвижники задавали вопросы Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, в подходящий момент и спрашивали его о неясных аятах и непонятных предписаниях во время ниспослания Корана, то есть когда откровения еще могли быть ниспосланы с небес, то они получали разъяснения и узнавали истину. Но если они не сделали этого, то всем остальным мусульманам следует воздержаться от обсуждения того, о чем умолчал Аллах. Он простил Своим рабам то, что связано с этими неясностями, и умолчал о них ради их благополучия. Он проявил снисходительность и позволил рабам совершать все, о чем ничего не говорится в Откровении. Прощение, терпение и милосердие являются Его неотъемлемыми качествами, и люди должны стремиться к Его прощению и искать Его милость и благоволение.