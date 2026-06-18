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Al-Qalam
43
68:43
خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ٤٣
خَـٰشِعَةً أَبْصَـٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌۭ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَـٰلِمُونَ ٤٣
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同时，他们身遭凌辱，不敢仰视。而过去他们健全的时候，曾被召去叩头。
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基拉特
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿خَـٰشِعَةً﴾ حَال مِنْ ضَمِير يَدْعُونَ أَيْ ذَلِيلَة ﴿أَبۡصَـٰرُهُمۡ﴾ لَا يَرْفَعُونَهَا ﴿تَرۡهَقُهُمۡ﴾ تَغْشَاهُمْ ﴿ذِلَّةࣱۖ وَقَدۡ كَانُوا۟ یُدۡعَوۡنَ﴾ فِي الدُّنْيَا ﴿إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمۡ سَـٰلِمُونَ ٤٣﴾ فَلَا يَأْتُونَ بِهِ بِأَنْ لَا يُصَلُّوا