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Al-Qalam
42
68:42
يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ٤٢
يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍۢ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٤٢
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在那日，大难将临头，他们将被召去叩头，而他们不能叩头。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
В День воскресения люди станут свидетелями тревог, потрясений и ужасов, которые они даже вообразить не могли при жизни на земле. Творец явится к Своим рабам для того, чтобы свершить над ними суд и воздать им за их деяния. Тогда обнажится Пречистая Голень Аллаха, которая не сравнима ни с чем в этом мире. Все создания Господа узрят Его величие и великолепие, описать которое словами просто невозможно, и тогда им велят пасть ниц пред Ним. Правоверные, которые поклонялись Аллаху и совершали земные поклоны по собственной воле в мирской жизни, падут ниц. А грешники и лицемеры захотят поклониться Господу, но не смогут, ибо их спины станут несгибаемы, подобно бычьим рогам.