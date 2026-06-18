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Al-Qalam
42
68:42
يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ٤٢
يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍۢ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٤٢
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在那日，大难将临头，他们将被召去叩头，而他们不能叩头。
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基拉特
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العربية
Tafseer Jalalayn
اذكر ﴿یَوۡمَ یُكۡشَفُ عَن سَاقࣲ﴾ هُوَ عِبَارَة عَنْ شِدَّة الْأَمْر يَوْم الْقِيَامَة لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاء يُقَال كَشَفَتْ الْحَرْب عَنْ سَاق إذَا اشْتَدَّ الْأَمْر فِيهَا ﴿وَیُدۡعَوۡنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ﴾ امْتِحَانًا لِإِيمَانِهِمْ ﴿فَلَا یَسۡتَطِیعُونَ ٤٢﴾ تَصِير ظُهُورهمْ طَبَقًا وَاحِدًا