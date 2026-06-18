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Al-Qalam
40
68:40
سلهم ايهم بذالك زعيم ٤٠
سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ٤٠
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你问他们，他们中有谁能保证那件事呢？
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答案
基拉特
圣训
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Al-Sa'di
68:38至68:40节的经注
Всякий, кто решил, что они будут равны, глубоко ошибся. Скверно его суждение и неверно его решение! Нечестивцы, предположившие подобное, не имеют никаких аргументов и доказательств. У них нет Писания, в котором бы они прочли это и в котором бы было записано, что они окажутся в Раю и получат все, что пожелают для себя.