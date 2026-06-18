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Al-Qalam
39
68:39
ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون ٣٩
أَمْ لَكُمْ أَيْمَـٰنٌ عَلَيْنَا بَـٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٣٩
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难道我曾与你们缔结过复活日才满期的、坚定的盟约，因而你们确有你们所判断的？
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答案
基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون، وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبوا، فإن كان لهم شركاء وأعوان فليأتوا بهم إن كانوا صادقين، ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف، فليس لهم كتاب، ولا لهم عهد عند الله في النجاة، ولا لهم شركاء يعينونهم، فعلم أن دعواهم باطلة فاسدة.