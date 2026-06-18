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Al-Qalam
35
68:35
افنجعل المسلمين كالمجرمين ٣٥
أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٥
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难道我使归顺的人像犯罪的人一样吗？
经注
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课程
反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
68:35至68:37节的经注
Всевышний сообщил о награде, которую Он приготовил для тех, кто боялся впасть в неверие и погрязнуть в грехах. Это - разнообразные блага и блаженное бытие по соседству с великодушным Господом. Он также сообщил, что Его мудрость не допустит того, чтобы богобоязненные праведники, искренне и усердно поклонявшиеся Аллаху, подчинявшиеся Его повелениям и стремившиеся снискать Его благосклонность, оказались наравне с грешниками, ослушавшимися Аллаха, отвергавшими Его знамения, упорно сопротивлявшимися Его посланникам и сражавшимися с Его возлюбленными рабами.