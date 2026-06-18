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Al-Qalam
29
68:29
قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ٢٩
قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٢٩
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他们说：赞颂我们的主超绝万物！我们确是不义的。
经注
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答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
68:27至68:33节的经注
فلما رأوا حديقتهم محترقة أنكروها،
وقالوا:
لقد أخطأنا الطريق إليها، فلما عرفوا أنها هي جنتهم،
قالوا:
بل نحن محرومون خيرها؛ بسبب عزمنا على البخل ومنع المساكين.
قال أعدلهم:
ألم أقل لكم هلا تستثنون وتقولون: إن شاء الله؟
قالوا بعد أن عادوا إلى رشدهم:
تنزَّه الله ربنا عن الظلم فيما أصابنا، بل نحن كنا الظالمين لأنفسنا بترك الاستثناء وقصدنا السيِّئ. فأقبل بعضهم على بعض، يلوم كل منهم الآخر على تركهم الاستثناء وعلى قصدهم السيِّئ،
قالوا:
يا ويلنا إنَّا كنا متجاوزين الحد في منعنا الفقراء ومخالفة أمر الله، عسى ربنا أن يعطينا أفضل من حديقتنا؛ بسبب توبتنا واعترافنا بخطيئتنا. إنا إلى ربنا وحده راغبون، راجون العفو، طالبون الخير. مثل ذلك العقاب الذي عاقبنا به أهل الحديقة يكون عقابنا في الدنيا لكل مَن خالف أمر الله، وبخل بما آتاه الله من النعم فلم يؤدِّ حق الله فيها، ولَعذاب الآخرة أعظم وأشد مِن عذاب الدنيا، لو كانوا يعلمون لانزجروا عن كل سبب يوجب العقاب.