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Muhammad
6
47:6
ويدخلهم الجنة عرفها لهم ٦
وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ٦
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且使他们入乐园--他已为他们说明那乐园了。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Вначале Всевышний описал Рай, чтобы вызвать у людей желание попасть туда. Затем Он сообщил, какие поступки приведут их туда, и призвал их совершать эти дела, не жалея даже собственной жизни. В этой жизни Он помогает верующим выполнять Его повеления, а в День воскресения Он введет их в Райские сады и покажет им владения, где их ожидают вечная радость и счастливое бытие.