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Muhammad
4
47:4
فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ذالك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولاكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم ٤
فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُم بِبَعْضٍۢ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ٤
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你们在战场上遇到不信道者的时候，应当斩杀他们，你们既战胜他们，就应当俘虏他们；以后或释放他们，或准许他们赎身，直到战争放下他的重担。事情就是这样的，假若真主意欲，他必惩治他们；但他命你们抗战，以便他以你们互相考验。为主道而阵亡者，真主绝不枉费他们的善功，
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基拉特
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Al-Sa'di
Всевышний указал Своим верующим рабам на то, как они могут обрести успех и добиться победы над врагом. О верующие! Когда вы встречаетесь с неверующими на поле битвы, то доблестно сражайтесь с ними и рубите им головы. Когда же они прекратят оказывать вам сопротивление и вы предпочтете не убивать их, а пленить, то крепите оковы пленных, чтобы они не могли сбежать. Только так вы сможете обезопасить себя от их мечей и их зла. С пленными вы можете поступать по своему усмотрению: вы можете помиловать их и даровать им свободу, не требуя от них выкупа, а можете поменять их на захваченных в плен мусульман либо потребовать за них выкуп от них и их сторонников. Продолжайте поступать так, пока не завершится война или вы не заключите с противником перемирие. В разных местах следует вести различные разговоры, и в разных обстоятельствах следует придерживаться различных законов, и предписание сражаться с неверующими относится только к военному времени. А в мирное время, когда нет войны и сражений, нельзя ни убивать, ни пленить людей. Так решил Аллах. Он испытывает правоверных, позволяя неверующим сражаться с ними. А если бы Он пожелал, то покарал бы их сам, потому что Всевышний Аллах всемогущ и властен над всем сущим. Он может сделать так, чтобы неверующие не выигрывали ни одного сражения и верующие очистили от них землю, но Он хочет испытать одних из вас посредством других. Для этого Аллах и приказал верующим вести священную войну с неверующими - войну, которая выявляет правдивого верующего от лжеца. В ней рождаются истинные правоверные, чья вера опирается на твердое знание. Они не похожи на тех маловеров, которые слепо подражают большинству и не способны пронести свою веру через трудности и испытания. Аллах никогда не даст сгинуть понапрасну деяниям тех, кто был убит, сражаясь ради Него. Они сражались по Его приказу, стремясь возвысить Его имя. Они получат щедрую награду и прекрасное воздаяние. Их деяния не пропадут даром, ибо Всевышний Аллах примет их и многократно приумножит их награду. Люди же увидят прекрасные плоды их дел как в этом мире, так и в Последней жизни.