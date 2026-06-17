登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Muhammad
4
47:4
فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ذالك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولاكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم ٤
فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُم بِبَعْضٍۢ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ٤
ﱱ
ﱲ
ﱳ
ﱴ
ﱵ
ﱶ
ﱷ
ﱸ
ﱹ
ﱺ
ﱻ
ﱼ
ﱽ
ﱾ
ﱿ
ﲀ
ﲁ
ﲂ
ﲃ
ﲄﲅ
ﲆﲇ
ﲈ
ﲉ
ﲊ
ﲋ
ﲌ
ﲍ
ﲎ
ﲏ
ﲐﲑ
ﲒ
ﲓ
ﲔ
ﲕ
ﲖ
ﲗ
ﲘ
ﲙ
ﲚ
你们在战场上遇到不信道者的时候，应当斩杀他们，你们既战胜他们，就应当俘虏他们；以后或释放他们，或准许他们赎身，直到战争放下他的重担。事情就是这样的，假若真主意欲，他必惩治他们；但他命你们抗战，以便他以你们互相考验。为主道而阵亡者，真主绝不枉费他们的善功，
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{له كاتى جهنگدا له گهردنى كافران بدهن} [
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ
] وه ئهگهر گهیشتن به كافران له مهیدانی جهنگدا ئهوه بدهن له گهردنیان [
حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ
] تا كوشتارێكی زۆریان لێ ئهكهن وه لاوازیان ئهكهن ئهو كاته ئهوانهی كه به دیل گرتان بیانبهستنهوه بۆ ئهوهی ڕانهكهن [
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً
] دوای كۆتایی هاتنی جهنگ و كوشتار ئهتوانن بهبێ بهرامبهر دیلهكان ئازاد بكهن یاخود بهبهرامبهر ئازادیان بكهن [
حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا
] تا جهنگ كۆتایی دێت لهگهڵ كافراندا، یاخود تا چهكهكانیان فڕێ ئهدهن و تێكئهشكێن، یاخود تا شهریك دانان بۆ خوا نامێنێت [
ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ
] ئهگهر خوای گهوره ویستی لێ بێت خۆی بهسهر كافراندا سهر ئهكهوێ وه توانای سهركهوتنی ههیه بهسهریانداو ئهتوانێ لهناویان ببات و لهلایهن خۆیهوه سزایان بۆ بنێرێت بهبێ ئهوهی كه باوهڕداران شهڕ بكهن [
وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ
] بهڵام خوای گهوره كه ئهم جهنگ و كوشتاره لهسهر ئێوه پێویست ئهكات بۆ ئهوهی كه ههندێكتان به ههندێكتان تاقیبكاتهوه تا دهربكهوێ كێ ئارامگره وه كێ ڕاستگۆیه {تایبهتمهندێكانى شههید لاى خواى گهوره} [
وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (٤)
] وه ئهوانهیشی كه له پێناوی خوای گهورهدا كوژراون خوای گهوره كردهوهكانیان نافهوتێنێ و بهڵكو گهشهی پێدهكات و زیادی دهكات و ئهجرو پاداشتی تهواویان ئهداتهوه، پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- دهفهرمێت: (شههید لای خوای گهوره شهش تایبهتمهندێتی بۆ ههیه: لهگهڵ یهكهم دڵۆپه خوێن كه لێی دهڕژێت خوای گهوره له ههموو تاوانهكانی خۆش دهبێت، تهنها قهرزاری نهبێت، وه شوێنی خۆی له بهههشت دهبینێت، وه تاجی رێزی لهسهر دهكرێت كهنهخش كراوه به دوڕڕو مرواری، ههر مرواریهكی له ههموو دونیاو ئهوهی تێیدایه چاكتره، وه حهفتاو دوو حۆری پێ دهدرێت، وه له سزای گۆڕ پارێزراو دهبێت، وه شهفاعهت بۆ حهفتا كهس له خزمهكانی دهكات).