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Muhammad
20
47:20
ويقول الذين امنوا لولا نزلت سورة فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم ٢٠
وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌۭ ۖ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌۭ مُّحْكَمَةٌۭ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌۭ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ٢٠
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信道的人们说：怎么不降示一章经呢？当一章明确的经文降下，而其中提及战争的时候，你会看到心中有病的人们将象临死时昏晕的人那样瞪着眼看你。伤哉他们！
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基拉特
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العربية
السعدي Al-Sa'di
يقول تعالى:
{ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا }
استعجالا ومبادرة للأوامر الشاقة:
{ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ }
أي: فيها الأمر بالقتال.
{ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ }
أي: ملزم العمل بها،
{ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ }
الذي هو أشق شيء على النفوس، لم يثبت ضعفاء الإيمان على امتثال هذه الأوامر،
ولهذا قال:
{ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ }
من كراهتهم لذلك، وشدته عليهم.
وهذا كقوله تعالى:
{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً }