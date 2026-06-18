登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Muhammad
18
47:18
فهل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم ١٨
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةًۭ ۖ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ ١٨
ﳇ
ﳈ
ﳉ
ﳊ
ﳋ
ﳌ
ﳍﳎ
ﳏ
ﳐ
ﳑﳒ
ﳓ
ﳔ
ﳕ
ﳖ
ﳗ
ﳘ
他们只等待复活时忽然来临他们，复活时的征候确已来临了。当复活时来临的时候，他们的觉悟，对于他们那里还会有效呢！
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا
] ئایا چاوهڕێی چ شتێكن جگه له هاتنی قیامهت نهبێ كه له ناكاودا دێت كه زۆربهی نیشانهكانی هاتووه [
فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (١٨)
] وه كاتێكیش كه قیامهت هات ئهو كاته یادخستنهوهو تهوبه كردن و ئیمان هێنان سوودیان پێ ناگهیهنێ.