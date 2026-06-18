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Muhammad
18
47:18
فهل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم ١٨
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةًۭ ۖ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ ١٨
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他们只等待复活时忽然来临他们，复活时的征候确已来临了。当复活时来临的时候，他们的觉悟，对于他们那里还会有效呢！
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答案
基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
فهل ينظر هؤلاء المكذبون أو ينتظرون
{ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً }
أي: فجأة، وهم لا يشعرون
{ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا }
أي: علاماتها الدالة على قربها.
{ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ }
أي: من أين لهم، إذا جاءتهم الساعة وانقطعت آجالهم أن يتذكروا ويستعتبوا؟ قد فات ذلك، وذهب وقت التذكر، فقد عمروا ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءهم النذير.ففي هذا الحث على الاستعداد قبل مفاجأة الموت، فإن موت الإنسان قيام ساعته.