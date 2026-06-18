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Muhammad
15
47:15
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير اسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم ١٥
مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَآ أَنْهَـٰرٌۭ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍۢ وَأَنْهَـٰرٌۭ مِّن لَّبَنٍۢ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَـٰرٌۭ مِّنْ خَمْرٍۢ لَّذَّةٍۢ لِّلشَّـٰرِبِينَ وَأَنْهَـٰرٌۭ مِّنْ عَسَلٍۢ مُّصَفًّۭى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةٌۭ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَـٰلِدٌۭ فِى ٱلنَّارِ وَسُقُوا۟ مَآءً حَمِيمًۭا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ١٥
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敬畏的人们所蒙应许的乐园，其情状是这样的：其中有水河，水质不腐；有乳河，乳味不变；有酒河，饮者称快；有蜜河，蜜质纯洁；他们在乐园中，有各种水果，可以享受；还有从他们的主发出的赦宥。永居乐园者，难道与那永居火狱，常饮沸水，肠寸寸断的人是一样的吗？
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Этот Рай обещан тем, кто боялся разгневать Аллаха и стремился снискать Его благоволение. В нем текут ручьи из воды, которая не портится. Эта вода не приобретает неприятный вкус и гнилостный запах и не становится горячей или мутной, а всегда остается чистой, с приятным вкусом и запахом, и всегда доставляет удовольствие тем, кто ее пьет. В этих садах текут ручьи из молока, которое не прокисает и не портится; ручьи из вина, дарующего наслаждение пьющим, которое не похоже на вино в этом мире, которое имеет неприятный вкус, дурманит рассудок и вызывает мигрень; и ручьи из чистого меда, в котором нет ни воска, ни примесей. В них - всякого рода плоды: финики и виноград, яблоки и гранаты, лимоны, инжир и многие другие фрукты, не похожие на те, что растут на земле. Все они прекрасны и желанны, и все они приготовлены для обитателей Рая. Помимо этого, для праведников там уготовано прощение от их Господа, благодаря которому они не только обретут желанные блага, но и спасутся от ужасного наказания. Так кто же лучше: эти счастливые праведники или мученики, обитающие в Адском Огне, который опаляет их невыносимым жаром и вызывает ужасную боль. Пречист Тот, Кто сделал такое великое различие между Раем и Преисподней, вознаграждением и наказанием, праведниками и грешниками, добром и злом!