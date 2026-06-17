登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Muhammad
14
47:14
افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم ١٤
أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُم ١٤
ﱨ
ﱩ
ﱪ
ﱫ
ﱬ
ﱭ
ﱮ
ﱯ
ﱰ
ﱱ
ﱲ
ﱳ
ﱴ
ﱵ
依据从主降示的明证者，与那为自己的恶行所迷惑，而且顺从私欲者是一样的吗？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَیِّنَةࣲ﴾ حُجَّة وَبُرْهَان ﴿مِّن رَّبِّهِۦ﴾ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ ﴿كَمَن زُیِّنَ لَهُۥ سُوۤءُ عَمَلِهِۦ﴾ فَرَآهُ حَسَنًا وَهُمْ كُفَّار مَكَّة ﴿وَٱتَّبَعُوۤا۟ أَهۡوَاۤءَهُم ١٤﴾ فِي عِبَادَة الْأَوْثَان أَيْ لَا مُمَاثَلَة بينهما