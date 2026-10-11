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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Mutaffifin 阿雅 34
Al-Mutaffifin
34
83:34
فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون ٣٤
فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ٣٤
فَٱلۡيَوۡمَ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
ءَامَنُواْ
ﱃ
مِنَ
ﱄ
ٱلۡكُفَّارِ
ﱅ
يَضۡحَكُونَ
ﱆ
٣٤
ﱇ
故今日信士们，嘲笑不信道的人们，
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。