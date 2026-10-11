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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Mutaffifin 阿雅 32
Al-Mutaffifin
32
83:32
واذا راوهم قالوا ان هاولاء لضالون ٣٢
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ ٣٢
وَإِذَا
ﳝ
رَأَوۡهُمۡ
ﳞ
قَالُوٓاْ
ﳟ
إِنَّ
ﳠ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳡ
لَضَآلُّونَ
ﳢ
٣٢
ﳣ
当他们遇见信士们的时候，他们说：这等人确是迷误的。
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Tafsir Fathul Majid
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