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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Mutaffifin 阿雅 29
Al-Mutaffifin
29
83:29
ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون ٢٩
إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ كَانُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَضْحَكُونَ ٢٩
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ٱلَّذِينَ
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أَجۡرَمُواْ
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كَانُواْ
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مِنَ
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ٱلَّذِينَ
ﳍ
ءَامَنُواْ
ﳎ
يَضۡحَكُونَ
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٢٩
ﳐ
犯罪的人们常常嘲笑信士们，
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。