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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Mutaffifin 阿雅 15
Al-Mutaffifin
15
83:15
كلا انهم عن ربهم يوميذ لمحجوبون ١٥
كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍۢ لَّمَحْجُوبُونَ ١٥
كـَلَّآ
ﱽ
إِنَّهُمۡ
ﱾ
عَن
ﱿ
رَّبِّهِمۡ
ﲀ
يَوۡمَئِذٖ
ﲁ
لَّمَحۡجُوبُونَ
ﲂ
١٥
ﲃ
真的，在那日，他们必受阻拦，不得觐见他们的主。
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Tafsir Fathul Majid
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