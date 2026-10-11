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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Mutaffifin 阿雅 13
Al-Mutaffifin
13
83:13
اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين ١٣
إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنَا قَالَ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٣
إِذَا
ﱪ
تُتۡلَىٰ
ﱫ
عَلَيۡهِ
ﱬ
ءَايَٰتُنَا
ﱭ
قَالَ
ﱮ
أَسَٰطِيرُ
ﱯ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﱰ
١٣
ﱱ
当别人对他宣读我的迹象的时候，他说：这是古人的故事。
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Tafsir Fathul Majid
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