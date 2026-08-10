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经注: Al-An'am 6:94
Al-An'am
94
6:94
ولقد جيتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ٩٤
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَـٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَـٰٓؤُا۟ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٩٤
وَلَقَدۡ
جِئۡتُمُونَا
فُرَٰدَىٰ
كَمَا
خَلَقۡنَٰكُمۡ
أَوَّلَ
مَرَّةٖ
وَتَرَكۡتُم
مَّا
خَوَّلۡنَٰكُمۡ
وَرَآءَ
ظُهُورِكُمۡۖ
وَمَا
نَرَىٰ
مَعَكُمۡ
شُفَعَآءَكُمُ
ٱلَّذِينَ
زَعَمۡتُمۡ
أَنَّهُمۡ
فِيكُمۡ
شُرَكَٰٓؤُاْۚ
لَقَد
تَّقَطَّعَ
بَيۡنَكُمۡ
وَضَلَّ
عَنكُم
مَّا
كُنتُمۡ
تَزۡعُمُونَ
٩٤
你们确已孤孤单单地来见我，犹如我初次创造你们的时候一样。你们把我所赏赐你们的，抛弃在背后，你们妄称为真主的伙伴的，我不见他们同你们一道来替你们说情；你们的关系，确已断绝；你们所妄言的事，确已回避你们了。
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﴿وَ﴾ يُقَال لَهُمْ إذَا بُعِثُوا ﴿لَقَدۡ جِئۡتُمُونَا فُرَ ٰدَىٰ﴾ مُنْفَرِدِينَ عَنْ الْأَهْل وَالْمَال وَالْوَلَد ﴿كَمَا خَلَقۡنَـٰكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةࣲ﴾ أَيْ حُفَاة عُرَاة غُرْلًا ﴿وَتَرَكۡتُم مَّا خَوَّلۡنَـٰكُمۡ﴾ أَعْطَيْنَاكُمْ مِنْ الْأَمْوَال ﴿وَرَاۤءَ ظُهُورِكُمۡۖ﴾ فِي الدُّنْيَا بِغَيْرِ اخْتِيَاركُمْ ﴿وَ﴾ يُقَال لَهُمْ تَوْبِيخًا ﴿مَا نَرَىٰ مَعَكُمۡ شُفَعَاۤءَكُمُ﴾ الْأَصْنَام ﴿ٱلَّذِینَ زَعَمۡتُمۡ أَنَّهُمۡ فِیكُمۡ﴾ أَيْ فِي اسْتِحْقَاق عِبَادَتكُمْ ﴿شُرَكَـٰۤؤُا۟ۚ﴾ لِلَّهِ ﴿لَقَد تَّقَطَّعَ بَیۡنُكُمۡ﴾ وَصْلكُمْ أَيْ تَشَتَّتَ جَمْعكُمْ وَفِي قِرَاءَة بِالنَّصْبِ ظَرْف أَيْ وَصْلكُمْ بَيْنَكُمْ ﴿وَضَلَّ﴾ ذَهَبَ ﴿عَنكُم مَّا كُنتُمۡ تَزۡعُمُونَ ٩٤﴾ فِي الدُّنْيَا مِنْ شَفَاعَتهَا