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经注: Al-An'am 6:93
Al-An'am
93
6:93
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوح اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملايكة باسطو ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون ٩٣
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىْءٌۭ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّـٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَـٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ ٩٣
وَمَنۡ
أَظۡلَمُ
مِمَّنِ
ٱفۡتَرَىٰ
عَلَى
ٱللَّهِ
كَذِبًا
أَوۡ
قَالَ
أُوحِيَ
إِلَيَّ
وَلَمۡ
يُوحَ
إِلَيۡهِ
شَيۡءٞ
وَمَن
قَالَ
سَأُنزِلُ
مِثۡلَ
مَآ
أَنزَلَ
ٱللَّهُۗ
وَلَوۡ
تَرَىٰٓ
إِذِ
ٱلظَّٰلِمُونَ
فِي
غَمَرَٰتِ
ٱلۡمَوۡتِ
وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
بَاسِطُوٓاْ
أَيۡدِيهِمۡ
أَخۡرِجُوٓاْ
أَنفُسَكُمُۖ
ٱلۡيَوۡمَ
تُجۡزَوۡنَ
عَذَابَ
ٱلۡهُونِ
بِمَا
كُنتُمۡ
تَقُولُونَ
عَلَى
ٱللَّهِ
غَيۡرَ
ٱلۡحَقِّ
وَكُنتُمۡ
عَنۡ
ءَايَٰتِهِۦ
تَسۡتَكۡبِرُونَ
٩٣
假借真主的名义而造谣的，自称奉到启示，其实，没有奉到任何启示的人，或妄言要像真主那样降示天经的人，这等人谁比他们还不义呢？不义的人正在临死的苦痛中，众天神伸著手说：你们拿出你们的灵魂吧！今天你们要受辱刑的报酬，因为你们假借真主的名义而造谣，并藐视他的迹象。那时，假若你看见他们的情状，。
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Al-Sa'di
Самые великие беззаконники и преступники - это лжецы, возводящие навет на Аллаха. Они приписывают Ему слова и повеления, которых Он никогда не говорил. Они - самые несправедливые среди людей, потому что они искажают основные и второстепенные положения религии и лгут от имени Аллаха, нанося другим огромный ущерб. К ним относятся лжепророки, лживо заявляющие, что им ниспосылается Откровение. Они не только пытаются оболгать Аллаха, но и покушаются на Его власть и могущество, поскольку обязывают людей следовать за ними, сражаются со своими противниками и позволяют себе проливать кровь и присваивать чужое имущество. Этот аят распространяется на лжеца Мусейлиму, аль-Асвада аль-Анси, аль-Мухтара и других лжепророков. Величайшими беззаконниками являются и те, которые заявляют, что они способны совершить то, что совершает Аллах. Они посягают на Его право издавать законы и придумывают свои собственные законы и положения. Ими также являются нечестивцы, полагающие, что они способны опровергнуть Священный Коран и сочинить нечто подобное. Что может быть более чудовищной несправедливостью, чем посягательство беспомощного творения, имеющего множество недостатков, на права Могущественного и Богатого Господа, обладающего абсолютным совершенством, а также безупречными именами и качествами?!! После порицания несправедливых беззаконников Аллах упомянул о наказании, которое ожидает их в момент расставания с мирской жизнью и после наступления Дня воскресения. Когда они оказываются в предсмертной агонии, их поражают отвратительные муки и ужасная скорбь. Происходящее с ними представляет собой ужасную картину, которую невозможно передать на словах. Ангелы протягивают к ним руки, нанося им тяжелые удары и причиняя им страдания. Их души пытаются сопротивляться и не желают покидать тела, и тогда ангелы говорят им: «Выходите к нам! Сегодня вас подвергнут суровому наказанию, которое станет для вас позором и унижением. Божье воздаяние соответствует совершенным вами злодеяниям. Вы будете наказаны за то, что говорили об Аллахе неправду и отвергали истину, которую проповедовали посланники. Вы превозносились над Его знамениями и надменно отказывались выполнять Его повеления». Этот аят свидетельствует об истинности наказания и блаженства в промежуточном мире (барзахе), потому что ангелы сообщают нечестивцам о наказании в момент расставания с жизнью и сразу после смерти. Наказание и блаженство начинаются сразу после смерти и продолжаются до наступления Судного дня. Из этого аята также следует, что душа имеет форму и способна перемещаться и разговаривать, поселяться в теле и покидать его.