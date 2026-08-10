登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-An'am 6:92
Al-An'am
92
6:92
وهاذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يومنون بالاخرة يومنون به وهم على صلاتهم يحافظون ٩٢
وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌۭ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٩٢
وَهَٰذَا
كِتَٰبٌ
أَنزَلۡنَٰهُ
مُبَارَكٞ
مُّصَدِّقُ
ٱلَّذِي
بَيۡنَ
يَدَيۡهِ
وَلِتُنذِرَ
أُمَّ
ٱلۡقُرَىٰ
وَمَنۡ
حَوۡلَهَاۚ
وَٱلَّذِينَ
يُؤۡمِنُونَ
بِٱلۡأٓخِرَةِ
يُؤۡمِنُونَ
بِهِۦۖ
وَهُمۡ
عَلَىٰ
صَلَاتِهِمۡ
يُحَافِظُونَ
٩٢
这是我所降示的吉祥的经典，足以证实以前的天经，以便你用它去警告首邑（麦加）及其四周的居民；确信后世的人，都确信它，而且谨守拜功。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ
] ئهم قورئانه پیرۆزهش كتابێكه دامان بهزاندووه بۆ پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - كه پڕ خێرو بهرهكهته [
مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
] وه هاوشێوهی ئهو كتێبه ئاسمانیانهی پێشتره كه بۆ پێغهمبهران هاتووهو بهڕاستیانى داناوه وهكو تهورات و ئینجیل [
وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا
] وه بۆ ئهوهی خهڵكى مهككهو دهوروبهری و سهرجهم خهڵكى ئاگادار بكهیتهوه، مهككه دایك و گهورهی ههموو دێ و شارهكانه، چونكه گهورهیه و كهعبهی پیرۆزی تیایه كه قیبلهی موسڵمانانه وه شوێنی حهج كردنیانه [
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ
] وه ئهو كهسانهی كه ئیمانیان به ڕۆژی قیامهت ههیه ئهوه ئیمان بهم كتابهش ئههێنن لهبهر ئهوهی ئیمان هێنان بهڕۆژی دوایی وا پێویست دهكات كه ئیمان به قورئانی پیرۆزیش بهێنن [
وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩٢)
] وه ئهوان پارێزگاری له نوێژهكانیان ئهكهن و له كاتى خۆیدا ئهنجامى دهدهن.