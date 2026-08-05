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经注: Al-An'am 6:9
Al-An'am
9
6:9
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ٩
وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ مَلَكًۭا لَّجَعَلْنَـٰهُ رَجُلًۭا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ٩
وَلَوۡ
جَعَلۡنَٰهُ
مَلَكٗا
لَّجَعَلۡنَٰهُ
رَجُلٗا
وَلَلَبَسۡنَا
عَلَيۡهِم
مَّا
يَلۡبِسُونَ
٩
假若我降下一个天神，我必使他变成一个人样，我必使他们陷于自己所作的蒙蔽之中。
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基拉特
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Tafseer Jalalayn
﴿وَلَوۡ جَعَلۡنَـٰهُ﴾ أَيْ الْمُنَزَّل إلَيْهِمْ ﴿مَلَكࣰا لَّجَعَلۡنَـٰهُ﴾ أَيْ الْمَلَك ﴿رَجُلࣰا﴾ أَيْ عَلَى صُورَته لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ رُؤْيَته إذْ لَا قُوَّة لِلْبَشَرِ عَلَى رُؤْيَة الْمَلَك ﴿وَ﴾ لَوْ أَنْزَلْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا ﴿لَلَبَسۡنَا﴾ شَبَّهْنَا ﴿عَلَیۡهِم مَّا یَلۡبِسُونَ ٩﴾ عَلَى أَنْفُسهمْ بِأَنْ يَقُولُوا مَا هَذَا إلَّا بَشَر مِثْلكُمْ