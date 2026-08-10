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经注: Al-An'am 6:88
Al-An'am
88
6:88
ذالك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ٨٨
ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٨٨
ذَٰلِكَ
هُدَى
ٱللَّهِ
يَهۡدِي
بِهِۦ
مَن
يَشَآءُ
مِنۡ
عِبَادِهِۦۚ
وَلَوۡ
أَشۡرَكُواْ
لَحَبِطَ
عَنۡهُم
مَّا
كَانُواْ
يَعۡمَلُونَ
٨٨
这是真主的正道，他以它引导他所欲引导的仆人。假若他们以物配主，那末，他们的善功必定变成无效的。
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基拉特
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Al-Sa'di
6:88至6:89节的经注
Аллах также наставил на прямой путь некоторых из отцов, потомков и братьев упомянутых выше пророков. Он избрал их и повел прямым путем. Он одаряет Своих рабов божественным руководством, помимо которого нет верного руководства. Пусть же люди молят Его о нем, ибо если Он не поведет их прямым путем, то никто другой не сделает этого. Если бы упомянутые выше пророки стали приобщать сотоварищей к Аллаху, то все их деяния стали бы тщетными и бесполезными, потому что приобщение сотоварищей к Нему разрушает любые деяния и обрекает человека на вечные страдания в Преисподней. И если приобщение сотоварищей к Аллаху могло погубить благодеяния даже избранных рабов, то что тогда говорить обо всех остальных людях?