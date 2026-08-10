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经注: Al-An'am 6:84
Al-An'am
84
6:84
ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذالك نجزي المحسنين ٨٤
وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٨٤
وَوَهَبۡنَا
لَهُۥٓ
إِسۡحَٰقَ
وَيَعۡقُوبَۚ
كُلًّا
هَدَيۡنَاۚ
وَنُوحًا
هَدَيۡنَا
مِن
قَبۡلُۖ
وَمِن
ذُرِّيَّتِهِۦ
دَاوُۥدَ
وَسُلَيۡمَٰنَ
وَأَيُّوبَ
وَيُوسُفَ
وَمُوسَىٰ
وَهَٰرُونَۚ
وَكَذَٰلِكَ
نَجۡزِي
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٨٤
我赏赐他易司哈格和叶尔孤白，-个人我都加以引导。以前，我曾引导努哈，还引导过他的后裔达5德、素莱曼、安优卜、优素福、穆萨、哈伦，我这样报酬行善的人。
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基拉特
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العربية
Al-Sa'di
После повествования о Своем возлюбленном рабе Ибрахиме Аллах сообщил о его познаниях, проповедях и терпении - прекрасных качествах, которыми Он одарил его. Аллах почтил его праведным потомством и сделал его потомком самого благородного и славного представителя всего человечества. Тем самым Он оказал ему великую милость, которой не были удостоены другие люди. Аллах одарил его сыном Исхаком и внуком Йакубом, которого прозвали Исраилом. Исраил был прародителем целого народа, который Аллах возвысил над мирами. Обоих из них Он наставил на прямой путь, одарив праведными знаниями и вдохновив на праведные дела. Еще раньше Он наставил на прямой путь Нуха. Он был удостоен особого руководства, которое выпало на долю лишь некоторых людей - твердых духом посланников, одним из которых был он. Кроме того, Аллах повел прямым путем многих его потомков. Согласно одному толкованию, местоимение в этом аяте относится к Нуху, потому что он упоминается последним. Кроме того, среди перечисленных здесь пророков упоминается Лут, который был потомком Нуха, но не был потомком Ибрахима - он был сыном его брата. Согласно другому толкованию, местоимение в этом аяте относится к Ибрахиму, потому что в этом кораническом отрывке содержится похвала в адрес этого славного пророка. И хотя Лут не был его прямым потомком, он был одним из тех, кто уверовал благодаря его проповедям, и это делает возлюбленному Аллаха Ибрахиму больше чести, чем если бы Лут был просто одним из его потомков. Аллах повел прямым путем Давуда, его сына Сулеймана, Айюба, Йусуфа (сына Йакуба), а также Мусу и Харуна (сыновей Имрана). Аллах сделал потомков Ибрахима праведными людьми, ведь он искренне поклонялся Ему и приносил пользу творениям. Так Аллах вознаграждает всех творящих добро, оставляя после них добрую память о них и их праведных потомках, причем это вознаграждение зависит от степени их праведности и добродетели.