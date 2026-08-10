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经注: Al-An'am 6:79
Al-An'am
79
6:79
اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ٧٩
إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًۭا ۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٧٩
إِنِّي
وَجَّهۡتُ
وَجۡهِيَ
لِلَّذِي
فَطَرَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضَ
حَنِيفٗاۖ
وَمَآ
أَنَا۠
مِنَ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
٧٩
我确已崇正地专向天地的创造者，我不是以物配主的人。
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Tafseer Jalalayn
قَالَ ﴿إِنِّی وَجَّهۡتُ وَجۡهِیَ﴾ قَصَدْت بِعِبَادَتِي ﴿لِلَّذِی فَطَرَ﴾ خَلَقَ ﴿ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ﴾ أَيْ اللَّه ﴿حَنِیفࣰاۖ﴾ مَائِلًا إلَى الدِّين الْقَيِّم ﴿وَمَاۤ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِینَ ٧٩﴾ به