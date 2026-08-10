登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-An'am 6:78
Al-An'am
78
6:78
فلما راى الشمس بازغة قال هاذا ربي هاذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون ٧٨
فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةًۭ قَالَ هَـٰذَا رَبِّى هَـٰذَآ أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يَـٰقَوْمِ إِنِّى بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ٧٨
فَلَمَّا
رَءَا
ٱلشَّمۡسَ
بَازِغَةٗ
قَالَ
هَٰذَا
رَبِّي
هَٰذَآ
أَكۡبَرُۖ
فَلَمَّآ
أَفَلَتۡ
قَالَ
يَٰقَوۡمِ
إِنِّي
بَرِيٓءٞ
مِّمَّا
تُشۡرِكُونَ
٧٨
当地看见太阳升起的时候，他说：这是我的主；这是更大的。当太阳没落的时候，他说：我的宗族啊！我对于你们所用来配主的事物，是无关系的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً
] كاتێك كه خۆری بینی و خۆر دهركهوت [
قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ
] وتی: ئهمهیان خوای منه لهبهر ئهوهی ئهمه له ههموویان گهورهتره ئهمه شایهنی ئهوهیه كه خوا بێ [
فَلَمَّا أَفَلَتْ
] كاتێك كه خۆریش ئاوا بوو [
قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (٧٨)
] وتی: ئهی قهومهكهی خۆم من بهریم له ههموو ئهو پهرستراوانهی كه ئێوه ئهیانپهرستن له خۆرو مانگ و ئهستێرهو بت و پهیكهر ئهوهتا بهچاوی خۆتان ئهبینن كه ههمووی ئاوا ئهبێت و نامێنێ ئهگهر ئهمانه خوا بن چۆن ئهبێ خوا ئاوابێت و دیار نهمێنێ.