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经注: Al-An'am 6:77
Al-An'am
77
6:77
فلما راى القمر بازغا قال هاذا ربي فلما افل قال لين لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين ٧٧
فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًۭا قَالَ هَـٰذَا رَبِّى ۖ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِى رَبِّى لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِّينَ ٧٧
فَلَمَّا
رَءَا
ٱلۡقَمَرَ
بَازِغٗا
قَالَ
هَٰذَا
رَبِّيۖ
فَلَمَّآ
أَفَلَ
قَالَ
لَئِن
لَّمۡ
يَهۡدِنِي
رَبِّي
لَأَكُونَنَّ
مِنَ
ٱلۡقَوۡمِ
ٱلضَّآلِّينَ
٧٧
当他看见月亮升起的时候，他说：这是我的主。当月亮没落的时候，他说：如果我的主没有引导我，那末，我必定会成为迷误者。
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基拉特
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Al-Sa'di
6:77至6:78节的经注
Когда появилась восходящая луна, которая отличалась от других небесных тел и светилась сильнее, он опять сделал вид, что согласен с язычниками. Ибрахим воскликнул: «Вот мой Господь!» Когда же она закатилась, он сказал: «Если мой Господь не поведет меня прямым путем, то я непременно окажусь среди заблудших». Он ощутил сильную нужду в верном руководстве своего Господа и понял, что если Он не наставит его на прямой путь, то этого не сделает никто другой, и если Он не поможет ему совершать богоугодные дела, то никто другой не окажет ему такой поддержки.