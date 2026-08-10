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经注: Al-An'am 6:76
Al-An'am
76
6:76
فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هاذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين ٧٦
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًۭا ۖ قَالَ هَـٰذَا رَبِّى ۖ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْـَٔافِلِينَ ٧٦
فَلَمَّا
جَنَّ
عَلَيۡهِ
ٱلَّيۡلُ
رَءَا
كَوۡكَبٗاۖ
قَالَ
هَٰذَا
رَبِّيۖ
فَلَمَّآ
أَفَلَ
قَالَ
لَآ
أُحِبُّ
ٱلۡأٓفِلِينَ
٧٦
当黑夜笼罩著他的时候，他看见一颗星宿，就说：这是我的主。当那颗星宿没落的时候，他说：我不爱没落的。
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
] كاتێك كه شهو ڕووناكی ڕۆژی داپۆشی به تاریكیهكهی [
رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي
] ئهستێرهیهكی بینی وتی: ئهمه خوای منه، وتراوه: بۆ ئهوهی كه ئهمه بكاته حوجهو بهڵگه بهسهر قهومهكهیهوه [
فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (٧٦)
] كاتێك كه ئهستێرهكه ئاوا بوو وه دیار نهما وتی: من خوایهكم خۆش ناوێ كه ئاوا بێت و دیار نهمێنێ.