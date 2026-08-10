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经注: Al-An'am 6:75
Al-An'am
75
6:75
وكذالك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين ٧٥
وَكَذَٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٧٥
وَكَذَٰلِكَ
نُرِيٓ
إِبۡرَٰهِيمَ
مَلَكُوتَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ
وَلِيَكُونَ
مِنَ
ٱلۡمُوقِنِينَ
٧٥
我这样使易卜拉欣看见天地的国权，以便他成为坚信的人。
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Мы показали Ибрахиму, что такое власть над небесами и землей, вдохновив его поклоняться одному Аллаху и призывать людей к единобожию. Мы позволили ему увидеть неопровержимые доказательства и убедительные свидетельства, дабы он обрел твердую убежденность, потому что убежденность и знания зависят от доказательств, которые человеку удается найти.