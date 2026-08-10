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经注: Al-An'am 6:70
Al-An'am
70
6:70
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يوخذ منها اولايك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون ٧٠
وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَعِبًۭا وَلَهْوًۭا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِۦٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِىٌّۭ وَلَا شَفِيعٌۭ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍۢ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَآ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا۟ بِمَا كَسَبُوا۟ ۖ لَهُمْ شَرَابٌۭ مِّنْ حَمِيمٍۢ وَعَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ٧٠
وَذَرِ
ٱلَّذِينَ
ٱتَّخَذُواْ
دِينَهُمۡ
لَعِبٗا
وَلَهۡوٗا
وَغَرَّتۡهُمُ
ٱلۡحَيَوٰةُ
ٱلدُّنۡيَاۚ
وَذَكِّرۡ
بِهِۦٓ
أَن
تُبۡسَلَ
نَفۡسُۢ
بِمَا
كَسَبَتۡ
لَيۡسَ
لَهَا
مِن
دُونِ
ٱللَّهِ
وَلِيّٞ
وَلَا
شَفِيعٞ
وَإِن
تَعۡدِلۡ
كُلَّ
عَدۡلٖ
لَّا
يُؤۡخَذۡ
مِنۡهَآۗ
أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ
أُبۡسِلُواْ
بِمَا
كَسَبُواْۖ
لَهُمۡ
شَرَابٞ
مِّنۡ
حَمِيمٖ
وَعَذَابٌ
أَلِيمُۢ
بِمَا
كَانُواْ
يَكۡفُرُونَ
٧٠
把自己的宗教当作嬉戏和娱乐，而且为今世生活所欺骗的人，你可以任他们自便。你应当以《古兰经》劝戒世人，以免任何人因自己的罪行而遭毁灭；他除真主外没有保护者，也没有说情者，他无论怎样赎罪，总无效果。这等人，将为自己的罪行而遭毁灭。他们将为不信道而享受沸腾的饮料，和受痛苦的刑罚。
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Al-Sa'di
От рабов требуется, чтобы они искренне служили Аллаху, поклонялись Ему одному, не приобщали к Нему сотоварищей и всеми силами стремились снискать Его благоволение и любовь. Для этого они должны всем сердцем обратиться к Аллаху и устремиться к Нему. Они должны усердно трудиться и совершать полезные поступки, а не забавляться. Они должны совершать благодеяния искренне ради Него, а не ради показухи и тщеславия. Только такая религия является настоящей и вообще заслуживает называться религией. Если же человек полагает, что он поступает правильно, и считает себя набожным и богобоязненным, но вместе с тем превращает свою религию в развлечение и потеху, если его сердце лишено любви к Аллаху и стремления познать Его, если он посвящает себя тому, что причиняет ему вред, и радуется своим порочным воззрениям, если его усилия являются всего лишь забавой, - а так можно назвать любые усилия и деяния, совершенные не ради Аллаха, - то такого человека надлежит избегать и остерегаться. Всевышний повелел сторониться таких людей и не обольщаться ими, задумываться над их положением, остерегаться их деяний и не отказываться ради них от того, что может приблизить человека к Нему. Он также повелел увещевать рабов посредством Священного Корана, призывать их к тому, что может принести им пользу, разъяснять им такие поступки, подчеркивать их прелесть и связанные с ними прекрасные качества, а также удерживать их от всего, что может навредить им, разъяснять им дурные поступки и связанные с ними порочные качества, которые обязывают каждого человека избегать их. Все это делается для того, чтобы поступки раба не обрекли его на погибель. Если он совершает грехи и дерзко выступает против Ведающего сокровенное Аллаха, подвергая себя серьезной опасности, то его надлежит увещевать и предостерегать, дабы он унялся и воздержался от ослушания. Когда же грехи окутают его со всех сторон, никто из творений уже не принесет ему пользу. Ни родственники, ни друзья не станут покровительствовать ему вместо Аллаха и не заступятся за него перед Ним. И даже если он попытается откупиться от наказания золотом величиной с землю, это все равно не принесет ему пользы, поскольку выкуп от него не будет принят. Люди, обладающие такими качествами, обрекают себя на погибель и лишаются надежды на всякое благо, и причина тому - их деяния и приобретения. Их уделом будет кипящая, разогретая до предела вода. Она будет обжигать их лица и разрывать их кишки - их подвергнут мучительному наказанию за то, что они были неверующими.