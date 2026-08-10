登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-An'am 6:69
Al-An'am
69
6:69
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولاكن ذكرى لعلهم يتقون ٦٩
وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍۢ وَلَـٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٦٩
وَمَا
عَلَى
ٱلَّذِينَ
يَتَّقُونَ
مِنۡ
حِسَابِهِم
مِّن
شَيۡءٖ
وَلَٰكِن
ذِكۡرَىٰ
لَعَلَّهُمۡ
يَتَّقُونَ
٦٩
敬畏的人，对于不义者的受清算，毫无关系，但须劝戒（他们），他们或许敬畏。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
] ئهو كهسانهی كه تهقوای خوای گهوره ئهكهن وه خۆیان ئهپارێزن هیچ شتێكیان لهسهر نیه كه خهڵكی تر گاڵته به ئایهتهكانی خوای گهوره بكات ئهگهر ئهو شوێنه بهجێ بێلن و بڕۆن [
وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٦٩)
] بهڵكو ئهمه یادخستنهوهیهكه بهڵكو تهقوای خوای گهوره بكهن و خۆیان لم كاره بپارێزن.