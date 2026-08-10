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经注: Al-An'am 6:52
Al-An'am
52
6:52
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ٥٢
وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍۢ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَىْءٍۢ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٥٢
وَلَا
تَطۡرُدِ
ٱلَّذِينَ
يَدۡعُونَ
رَبَّهُم
بِٱلۡغَدَوٰةِ
وَٱلۡعَشِيِّ
يُرِيدُونَ
وَجۡهَهُۥۖ
مَا
عَلَيۡكَ
مِنۡ
حِسَابِهِم
مِّن
شَيۡءٖ
وَمَا
مِنۡ
حِسَابِكَ
عَلَيۡهِم
مِّن
شَيۡءٖ
فَتَطۡرُدَهُمۡ
فَتَكُونَ
مِنَ
ٱلظَّٰلِمِينَ
٥٢
早晚祈祷主，欲蒙其喜悦的人，你不要驱逐他们。你对于他们的被清算，毫无责任；他们对于你的被清算，也毫无责任。你何必驱逐他们，以至你变成不 义的人。
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基拉特
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Rebar Kurdish Tafsir
{فەرمان كردن بەڕێزگرتن لە فەقیرو هەژاران} [
وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
] (ئیبن مهسعود) دهفهرمێت: دهسهڵاتدارانى قوڕهیش به لاى پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - تێپهڕین كه (خهباب و صوههیب و بیلال و عهممار) ى لا بوو، وتیان ئهى محمد ئایا تۆ بهمانه رازى بوویت؟ ئایا ئێمه شوێن ئهمانه بكهوین؟ ئهمانه دهربكه ئێمه شوێنت دهكهوین، خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند: ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - تۆ ئهو كهسانه دهرمهكه كه له خوای گهوره دهپاڕێنهوه به بهیانیان و ئێواران و زیكرهكانی بهیانیان و ئێواران ئهخوێنن، یاخود به بهیانیان و ئێواران نوێژ بۆ خوای گهوره ئهكهن وه تهنها مهبهستیان ڕهزامهندی خوای گهورهیه واته: موسڵمانه فهقیرو ههژارهكان [
مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ
] لێپرسینهوهی ئهو كهسانه لهسهر خۆیانه وه لێپرسینهوهی تۆش لهسهر خۆته هیچ شتێكی ئهوان نایهته سهرشانی تۆ بۆچی دهریاندهكهی [
فَتَطْرُدَهُمْ
] دهریانمهكه بهڵكو بایهخیان پێ بده لهبهر ئهوهی ئههلی دینن [
فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (٥٢)
] ئهگهر ئهم موسڵمانه فهقیرو ههژارانه دهركهیت كه زیكرو عیبادهتی خوای گهوره ئهكهن بۆ ئهوهی كه كافران موسڵمان بن و گرنگی و بایهخ بهوان بدهی ئهمه تۆ بهم حاڵهت ستهمێكت لهوان كردووهو له ستهمكاران ئهبیت.