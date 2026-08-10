登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-An'am 6:51
Al-An'am
51
6:51
وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ٥١
وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِىٌّۭ وَلَا شَفِيعٌۭ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٥١
وَأَنذِرۡ
بِهِ
ٱلَّذِينَ
يَخَافُونَ
أَن
يُحۡشَرُوٓاْ
إِلَىٰ
رَبِّهِمۡ
لَيۡسَ
لَهُم
مِّن
دُونِهِۦ
وَلِيّٞ
وَلَا
شَفِيعٞ
لَّعَلَّهُمۡ
يَتَّقُونَ
٥١
有些人，害怕将来被集合在他们的主那里，既无人保护，也无人说情，你当用此经主警告他们，以便他们敬畏。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Al-Sa'di
Этот Коран - увещевание для всех людей, однако извлекают пользу из него только те, которые страшатся того, что они будут собраны к своему Господу. Эти люди твердо убеждены в том, что им придется покинуть земной мир и отправиться в вечную обитель, и поэтому они хотят взять с собой в дорогу то, что принесет им пользу. Наряду с этим они отказываются от всего, что может причинить им вред. Они понимают, что ни одно творение не поможет им обрести желаемое и уберечься от опасностей. Никто не станет заступаться за них, потому что творения не обладают властью над происходящим во Вселенной. И поскольку увещевание пробуждает в человеке страх перед Аллахом, благодаря кораническим увещеваниям они начинают выполнять повеления Аллаха и сторониться Его запретов.