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经注: Al-An'am 6:50
Al-An'am
50
6:50
قل لا اقول لكم عندي خزاين الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون ٥٠
قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥٠
قُل
لَّآ
أَقُولُ
لَكُمۡ
عِندِي
خَزَآئِنُ
ٱللَّهِ
وَلَآ
أَعۡلَمُ
ٱلۡغَيۡبَ
وَلَآ
أَقُولُ
لَكُمۡ
إِنِّي
مَلَكٌۖ
إِنۡ
أَتَّبِعُ
إِلَّا
مَا
يُوحَىٰٓ
إِلَيَّۚ
قُلۡ
هَلۡ
يَسۡتَوِي
ٱلۡأَعۡمَىٰ
وَٱلۡبَصِيرُۚ
أَفَلَا
تَتَفَكَّرُونَ
٥٠
你说：我不对你们说：我有真主的一切宝藏。我也不对你们说：我能知幽玄。我也不对你们说：我是一个天神。我只是遵从我所受的启示。你说：无眼的人与有眼的人是不是相等的？难道你们不该想想吗？
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基拉特
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Rebar Kurdish Tafsir
{پێغەمبەر-
صلی الله علیه وسلم
- غەیبی نەزانیووە} [
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بفهرمه: من پێتان ناڵێم خهزێنهكانی خوای گهوره لای منه یان غهیب ئهزانم، بهڵكو هیچ شتێك له غهیب نازانم تهنها ئهوه نهبێت كه ههندێك جار خوای گهوره خۆی نیشانم بدات، وه من ناڵێم مهلائیكهتم تا داوای ههندێك شتم لێ بكهن كه له تواناو دهسهڵاتمدا نهبێ [
إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ
] بهڵكو من تهنها شوێنی ئهو وهحیه ئهكهوم كه خوای گهوره بۆم ئهنێرێ كه فهرمانم پێكراوه بیگهیهنم و لێى لانادهم [
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: ئایا نابیناو بینا یهكسانن و وهكو یهك وان؟ واته: ئهو كهسهی كه گومڕایهو ئهو كهسهی لهسهر هیدایهته، یان ئهو كهسهی كه موسڵمانه ئهوهی كه كافره وهكو یهك وان؟ نهخێر، ههرگیز یهكسان نین [
أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (٥٠)
] ئهوه بۆ بیر ناكهنهوه لهم شتانه تا ڕێگای حهق و هیدایهت بگرنهبهر.