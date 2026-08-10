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经注: Al-An'am 6:50
Al-An'am
50
6:50
قل لا اقول لكم عندي خزاين الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون ٥٠
قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥٠
قُل
لَّآ
أَقُولُ
لَكُمۡ
عِندِي
خَزَآئِنُ
ٱللَّهِ
وَلَآ
أَعۡلَمُ
ٱلۡغَيۡبَ
وَلَآ
أَقُولُ
لَكُمۡ
إِنِّي
مَلَكٌۖ
إِنۡ
أَتَّبِعُ
إِلَّا
مَا
يُوحَىٰٓ
إِلَيَّۚ
قُلۡ
هَلۡ
يَسۡتَوِي
ٱلۡأَعۡمَىٰ
وَٱلۡبَصِيرُۚ
أَفَلَا
تَتَفَكَّرُونَ
٥٠
你说：我不对你们说：我有真主的一切宝藏。我也不对你们说：我能知幽玄。我也不对你们说：我是一个天神。我只是遵从我所受的启示。你说：无眼的人与有眼的人是不是相等的？难道你们不该想想吗？
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基拉特
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قُل﴾ لَهُمْ ﴿لَّاۤ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِی خَزَاۤىِٕنُ ٱللَّهِ﴾ الَّتِي مِنْهَا يَرْزُق ﴿وَلَاۤ﴾ إنِّي ﴿أَعۡلَمُ ٱلۡغَیۡبَ﴾ مَا غَابَ عَنِّي وَلَمْ يُوحَ إلَيَّ ﴿وَلَاۤ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّی مَلَكٌۖ﴾ مِنْ الْمَلَائِكَة ﴿إِنۡ﴾ مَا ﴿أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یُوحَىٰۤ إِلَیَّۚ قُلۡ هَلۡ یَسۡتَوِی ٱلۡأَعۡمَىٰ﴾ الْكَافِر ﴿وَٱلۡبَصِیرُۚ﴾ الْمُؤْمِن لا ﴿أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥٠﴾ فِي ذَلِكَ فَتُؤْمِنُونَ