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经注: Al-An'am 6:47
Al-An'am
47
6:47
قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون ٤٧
قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٤٧
قُلۡ
أَرَءَيۡتَكُمۡ
إِنۡ
أَتَىٰكُمۡ
عَذَابُ
ٱللَّهِ
بَغۡتَةً
أَوۡ
جَهۡرَةً
هَلۡ
يُهۡلَكُ
إِلَّا
ٱلۡقَوۡمُ
ٱلظَّٰلِمُونَ
٤٧
你说：你们告诉我吧，如果真主的刑罚忽然或显然降临你们，那末，除不义的民众外，还有谁会被毁灭呢？
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[
قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (٤٧)
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بفهرمه: ههواڵم پێ بدهن ئهگهر له ناكاودا سزاى خواى گهورهتان بۆ بێت، یان به ئاشكرا ئایا جگه له قهومی زاڵم و ستهمكاران كێی تر ههیه كه لهناوچێ، واته: خوای گهوره تهنها زاڵمان و ستهمكاران لهناو ئهبات و یهكخواپهرستان رزگار دهكات.