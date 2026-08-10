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经注: Al-An'am 6:46
Al-An'am
46
6:46
قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من الاه غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون ٤٦
قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَـٰرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْـَٔايَـٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ٤٦
قُلۡ
أَرَءَيۡتُمۡ
إِنۡ
أَخَذَ
ٱللَّهُ
سَمۡعَكُمۡ
وَأَبۡصَٰرَكُمۡ
وَخَتَمَ
عَلَىٰ
قُلُوبِكُم
مَّنۡ
إِلَٰهٌ
غَيۡرُ
ٱللَّهِ
يَأۡتِيكُم
بِهِۗ
ٱنظُرۡ
كَيۡفَ
نُصَرِّفُ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ثُمَّ
هُمۡ
يَصۡدِفُونَ
٤٦
你说：你们告诉我吧，如果真主使你们失去听觉和视觉，而且封闭你们的心，那末，除真主外，还有哪个主宰能使你们复原呢？你看我是怎样阐述一切迹象的，然而，他们置之不顾。
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基拉特
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний поведал о том, что Он - не только Единственный Творец и Правитель Вселенной, но и Единственный Бог, заслуживающий обожествления и поклонения. Он способен лишить людей слуха и зрения и наложить печать на их сердца, и тогда они будут лишены слуха, зрения и разума. Кто же тогда вернет их людям? Никто, кроме Аллаха. Почему они поклоняются наряду с Ним творениям, которые ни на что не способны, пока этого не пожелает Аллах. Этот довод доказывает истинность единобожия и изобличает несостоятельность многобожия, и поэтому далее Аллах велел задуматься над всевозможными знамениями, которые проливают свет на истину и делают различимой дорогу преступников. Но, несмотря на такое совершенное разъяснение, люди продолжают отворачиваться от Его знамений.