登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-An'am 6:44
Al-An'am
44
6:44
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ٤٤
فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَـٰهُم بَغْتَةًۭ فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ٤٤
فَلَمَّا
نَسُواْ
مَا
ذُكِّرُواْ
بِهِۦ
فَتَحۡنَا
عَلَيۡهِمۡ
أَبۡوَٰبَ
كُلِّ
شَيۡءٍ
حَتَّىٰٓ
إِذَا
فَرِحُواْ
بِمَآ
أُوتُوٓاْ
أَخَذۡنَٰهُم
بَغۡتَةٗ
فَإِذَا
هُم
مُّبۡلِسُونَ
٤٤
当他们忘却自己所受的劝告的时候，我为他们开辟一切福利之门，直到他们因自己所受的赏赐而狂喜的时候，我忽然惩治他们，而他们立刻变成沮丧的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
] كاتێك كه ئهوهی كه یادیان خرایهوه لهبیریان كرد وه پهندو ئامۆژگاریان وهرنهگرت لهو نهخۆشی و فهقیری و ههژاری و دهردو بهڵاو موسیبهتانه [
فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
] ئهو كاته دهرگای ههموو شتێكمان لێ كردنهوه له خێرو چاكه كه بۆ (ئیستیدراجه) چونكه شایهنی هیدایهت نین، وه ههر كهسێك تاوان بكات و خوا پێى ببهخشێت ئهوه (ئیستیدراجه) با ئاگادار بێت و زوو تهوبه بكات [
حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا
] تا لهخۆبایی بوون و دڵخۆش بوون بهو نازو نیعمهتهی كه خوای گهوره پێی بهخشیبوون وه تهكهبوریان كرد [
أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً
] لهناكاودا بردماننهوه [
فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (٤٤)
] ئهو كاته ئهوان خهفهتبارو پهشیمان و بێئومێد ئهبن بهڵام هیچ سوودێكیان پێ ناگهیهنێ، خواى گهوره ئوممهتان سزا دهدات له كاتى خۆشى و نازو نیعمهتدا.