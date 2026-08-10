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经注: Al-An'am 6:44
Al-An'am
44
6:44
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ٤٤
فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَـٰهُم بَغْتَةًۭ فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ٤٤
فَلَمَّا
نَسُواْ
مَا
ذُكِّرُواْ
بِهِۦ
فَتَحۡنَا
عَلَيۡهِمۡ
أَبۡوَٰبَ
كُلِّ
شَيۡءٍ
حَتَّىٰٓ
إِذَا
فَرِحُواْ
بِمَآ
أُوتُوٓاْ
أَخَذۡنَٰهُم
بَغۡتَةٗ
فَإِذَا
هُم
مُّبۡلِسُونَ
٤٤
当他们忘却自己所受的劝告的时候，我为他们开辟一切福利之门，直到他们因自己所受的赏赐而狂喜的时候，我忽然惩治他们，而他们立刻变成沮丧的。
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Tafseer Jalalayn
﴿فَلَمَّا نَسُوا۟﴾ تَرَكُوا ﴿مَا ذُكِّرُوا۟﴾ وُعِظُوا وَخُوِّفُوا ﴿بِهِۦ﴾ مِنْ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء فَلَمْ يَتَّعِظُوا ﴿فَتَحۡنَا﴾ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد ﴿عَلَیۡهِمۡ أَبۡوَ ٰبَ كُلِّ شَیۡءٍ﴾ مِنْ النِّعَم اسْتِدْرَاجًا لَهُمْ ﴿حَتَّىٰۤ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَاۤ أُوتُوۤا۟﴾ فَرَح بَطَر ﴿أَخَذۡنَـٰهُم﴾ بِالْعَذَابِ ﴿بَغۡتَةࣰ﴾ فَجْأَة ﴿فَإِذَا هُم مُّبۡلِسُونَ ٤٤﴾ آيِسُونَ مِنْ كُلّ خَيْر