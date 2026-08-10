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经注: Al-An'am 6:43
Al-An'am
43
6:43
فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولاكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ٤٣
فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَـٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٤٣
فَلَوۡلَآ
إِذۡ
جَآءَهُم
بَأۡسُنَا
تَضَرَّعُواْ
وَلَٰكِن
قَسَتۡ
قُلُوبُهُمۡ
وَزَيَّنَ
لَهُمُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
مَا
كَانُواْ
يَعۡمَلُونَ
٤٣
当我的惩罚降临的时候，他们为什么不谦逊呢？但他们的心坚硬，恶魔以他们的行为迷惑他们。
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基拉特
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَلَوۡلَاۤ﴾ فَهَلَّا ﴿إِذۡ جَاۤءَهُم بَأۡسُنَا﴾ عَذَابنَا ﴿تَضَرَّعُوا۟﴾ أَيْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ مَعَ قِيَام الْمُقْتَضِي لَهُ ﴿وَلَـٰكِن قَسَتۡ قُلُوبُهُمۡ﴾ فَلَمْ تَلِنْ لِلْإِيمَانِ ﴿وَزَیَّنَ لَهُمُ ٱلشَّیۡطَـٰنُ مَا كَانُوا۟ یَعۡمَلُونَ ٤٣﴾ مِنْ الْمَعَاصِي فَأَصَرُّوا عَلَيْهَا